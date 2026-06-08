Acerra, sicurezza: intensificato il controllo del territorio Piena sinergia tra forze dell’ordine ed ente locale

Una rilevante attività di controllo del territorio a tutela della sicurezza dei cittadini. E’ quanto emerso a conclusione del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Il comitato di questa mattina segue quello che si è tenuto lunedì scorso presso il municipio di Acerra e indetto per fare il punto della situazione dopo i recenti fatti criminosi che si sono verificati in città.

“In questi giorni - sottolinea il sindaco Tito d’Errico - c’è stata un’importante azione di controllo del territorio svolta da polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, polizia metropolitana e polizia locale, a dimostrazione di una grande sinergia tra forze dell’ordine ed ente locale.

Un’attività necessaria al presidio del territorio che alimenta fiducia nei cittadini nei confronti delle istituzioni in un contesto urbano complesso. Resta altissima, infatti, l’attenzione su Acerra e sulle criticità che hanno provocato particolare inquietudine nella comunità locale: nello specifico sono in corso approfondite investigazioni supportate dal sistema di videosorveglianza comunale”.

Risultanze investigative che hanno consentito di escludere fatti delittuosi o predatori avvenuti davanti la Cattedrale.

“Ringrazio il Prefetto di Napoli Michele di Bari per l’incondizionato interesse sul tema della sicurezza e legalità nei riguardi di Acerra”.