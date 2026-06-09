Equitazione: Vittorio Renato Suarato, stagione di successi nel salto ostacoli Il giovane di Castellammare di Stabia è campione regionale nel Criterium Junior I Grado

Il 2026 si conferma un anno straordinario per Vittorio Renato Suarato, giovane promessa dell'equitazione campana, protagonista di una stagione ricca di risultati prestigiosi che ne attestano il talento e la continua crescita sportiva. Suarato è di Castellammare di Stabia e quest'anno ha colto due importanti successi a livello regionale e nazionale.

Il traguardo più significativo è rappresentato dalla conquista del titolo di Campione Regionale nel Criterium Junior I Grado, un successo che premia il lavoro, la determinazione e la costanza dimostrati durante tutta la stagione agonistica.

A questo importante riconoscimento si aggiungono altri risultati di grande rilievo, tra cui gli ottimi piazzamenti ottenuti nelle competizioni del circuito regionale e nazionale e, soprattutto, il prestigioso podio conquistato a Piazza di Siena 2026, una delle manifestazioni equestri più importanti d'Italia, che ha consacrato ulteriormente il valore sportivo di Vittorio Renato Suarato.

Nel corso delle precedenti stagioni sono arrivate anche significative affermazioni nelle categorie del Progetto Sport Fise, confermando una continuità di rendimento che lo ha reso uno dei giovani cavalieri più interessanti del panorama regionale.

Al fianco di Vittorio Renato Suarato c'è Asd Ippoland, con il suo team affiatato, che ogni giorno contribuisce con passione, professionalità e spirito di squadra alla crescita dei propri atleti, condividendo sacrifici, obiettivi e soddisfazioni.

I risultati ottenuti rappresentano non un punto di arrivo, ma una tappa importante di un percorso sportivo che guarda già alle prossime sfide, con l'ambizione di continuare a crescere e a portare sempre più in alto i colori di Asd Ippoland.

La vittoria nel Criterium Junior I Grado, il podio di Piazza di Siena e gli altri importanti successi raccontano il percorso di un giovane atleta che, con impegno e dedizione, sta scrivendo una bellissima pagina di sport.