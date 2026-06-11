Acerra: l'assessore Francesca La Montagna rassegna le dimissioni Il sindaco: "Grati per il suo prezioso lavoro svolto con impegno, passione e competenza"

"Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento all’avvocato Francesca La Montagna per il lavoro svolto con impegno, passione e competenza. Un contributo prezioso per la nostra comunità".

E’ quanto sottolinea il sindaco Tito d’Errico dopo aver ricevuto le dimissioni dell’assessore Francesca La Montagna, con delega, tra le altre, alle politiche sociali, lavori pubblici, personale e protezione civile.

"Le dimissioni rassegnate rappresentano un gesto responsabile dal punta di vista sia personale che politico – aggiunge il sindaco - in linea con il contesto della coalizione di governo della città che ha sempre uniformato la sua azione amministrativa sul rispetto istituzionale del ruolo ricoperto".

Nella lettera di dimissioni irrevocabili, “maturata con senso di responsabilità e nel pieno rispetto delle istituzioni”, l’avvocato La Montagna ha ringraziato il sindaco "per la fiducia accordata in questi anni", la giunta, il presidente del consiglio comunale, i consiglieri comunali, cirigenti e dipendenti dell’ente.