Casoria: cittadinanza onoraria ai campioni Sarmiento e Picardi Una grande festa dedicata ai valori dello sport, all'inclusione e al talento

Una grande festa dedicata ai valori dello sport, all'inclusione e al talento. Sabato 20 giugno, dalle ore 17 alle 23, Via Principe di Piemonte ospiterà il Festival dello Sport di Casoria, un evento promosso dall'Amministrazione comunale e dall'Assessorato allo Sport che trasformerà il cuore della città in un grande villaggio sportivo aperto a famiglie, bambini, associazioni e appassionati.

Momento centrale della manifestazione sarà il conferimento della cittadinanza onoraria a due campioni che hanno portato il nome dell'Italia e del territorio ai massimi livelli internazionali: Mauro Sarmiento, leggenda del taekwondo italiano, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e di bronzo a Londra 2012 e plurimedagliato mondiale ed europeo, e Vincenzo Picardi, pugile olimpico, bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 e protagonista di una straordinaria carriera sportiva.

La giornata sarà caratterizzata da esibizioni delle associazioni sportive del territorio, momenti di animazione per bambini, gonfiabili a tema sportivo, musica con dj set e la premiazione di atleti e realtà associative che ogni giorno contribuiscono a diffondere i valori dello sport nella comunità.

"Con questo festival vogliamo celebrare non soltanto i grandi campioni, ma tutte le persone che attraverso lo sport educano, formano e costruiscono comunità", dichiara il sindaco Raffaele Bene. "La cittadinanza onoraria a Mauro Sarmiento e Vincenzo Picardi rappresenta il riconoscimento di percorsi straordinari che possono essere d'esempio per i nostri giovani. Sarà una giornata di festa, partecipazione e orgoglio cittadino".

Il vicesindaco Gaetano Palumbo aggiunge: "Lo sport è uno strumento di crescita sociale, inclusione e benessere. Abbiamo voluto realizzare un evento aperto a tutti, capace di coinvolgere famiglie, associazioni e cittadini. Casoria renderà omaggio a due grandi campioni ma, allo stesso tempo, valorizzerà il lavoro quotidiano delle tante realtà sportive presenti sul territorio".

L'invito dell'Amministrazione comunale è rivolto a tutta la cittadinanza per vivere insieme una giornata all'insegna dello sport, del divertimento e dei valori positivi che esso rappresenta.