Castellammare di Stabia, dal 19 giugno al via la Ztl estiva su corso Garibaldi Migliorare la vivibilità urbana e valorizzare uno dei luoghi più frequentati della città

Una misura pensata per accompagnare la stagione estiva, migliorare la vivibilità urbana e valorizzare uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città.

Con una delibera di Giunta, la Città di Castellammare di Stabia ha istituito la zona a traffico limitato sul lungomare cittadino. Il provvedimento sarà in vigore dal 19 giugno al 20 settembre e interesserà Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via del Pescatore e Piazza Principe Umberto.

La Ztl sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 20:30 alle ore 01:45 e la domenica dalle ore 20:30 alle ore 23:45.

Con l'arrivo dell'estate, il lungomare di Castellammare si conferma uno dei principali luoghi di ritrovo della città, richiamando ogni sera migliaia di cittadini, famiglie e visitatori. Le limitazioni al traffico puntano a garantire una fruizione più sicura e ordinata di quest'area, ampliando gli spazi destinati alla socialità, alle passeggiate e alle attività all'aperto e contribuendo al miglioramento della qualità urbana.

"Dopo aver attrezzato e restituito alla piena fruizione pubblica la spiaggia del lungomare, rendendola accessibile a cittadini e visitatori, con la Ztl compiamo un ulteriore passo avanti.

Una scelta, presa a seguito di un confronto con l'Ascom, che punta a coniugare qualità della vita, sviluppo turistico e sostegno alle attività economiche del territorio. Vogliamo rendere quest'area sempre più accogliente, sicura e vivibile, restituendo spazio alle persone e valorizzando uno dei luoghi simbolo di Castellammare di Stabia", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.