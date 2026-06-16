Castellammare di Stabia: due inaugurazioni con i fondi Pnrr Aprono due strutture per il "dopo di noi" e il nuovo asilo nido

I fondi del Pnrr prendono forma nell’area collinare di Castellammare di Stabia con importanti interventi dedicati al welfare, all’inclusione e ai servizi per l’infanzia: saranno inaugurate, in due giornate consecutive, due opere realizzate grazie ai finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Martedì 30 giugno, alle ore 17.00, nei locali della Cooperativa Sociale Artigiani di Preziosità, in via Cannavale 9B, nell'ambito del progetto “Dopo di Noi” è in programma il taglio del nastro di due appartamenti residenziali con 12 posti letto complessivi, tra i primi del genere in provincia di Napoli, destinati a promuovere l’autonomia delle persone con disabilità.

La struttura è stata finanziata con 715mila euro nell’ambito della Misura Pnrr 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, e sarà gestita in partenariato dalle cooperative Artigiani di Preziosità e La Rosa di Gerico e dalla Parrocchia Maria Santissima del Carmine. Alla cerimonia interverranno il sindaco Luigi Vicinanza, l’Arcivescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, Monsignor Francesco Alfano, e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. Mercoledì 1 luglio, alle ore 17.30, aprirà le porte - dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria finanziato con 2 milioni e 160mila euro nell’ambito del Pnrr - Missione 4 “Istruzione e Ricerca”- il nuovo asilo nido di via Fratte. I lavori hanno interessato il rifacimento e la riorganizzazione degli spazi interni, l’adeguamento dei servizi igienici, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico mediante cappotto termico, e la sostituzione degli infissi.

È stato inoltre installato un nuovo ascensore e sono state riqualificate tutte le aree esterne, rendendo la struttura più sicura, accessibile ed efficiente.

"Queste inaugurazioni rappresentano il risultato concreto di un intenso lavoro che ha consentito a questa amministrazione di recuperare, preservare e trasformare in opere reali importanti risorse del PNRR. Parliamo di investimenti che migliorano la qualità della vita delle persone, rafforzano i servizi educativi e promuovono percorsi di inclusione e autonomia per i cittadini più fragili.

Il nostro obiettivo è fare in modo che ogni euro finanziato si traduca in opportunità, diritti e servizi per la comunità stabiese», dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.