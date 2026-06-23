Castellammare di Stabia: riparte il progetto per un nuovo ospedale

Prevede circa 300 posti letto e risponde ai bisogni sanitari dell’intero territorio

castellammare di stabia riparte il progetto per un nuovo ospedale

Quello di Castellammare è uno dei tanti interventi che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità campana...

Castellammare di Stabia.  

Riparte il percorso che porterà Castellammare di Stabia ad avere un nuovo ospedale, una struttura moderna e in grado di rispondere ai bisogni sanitari dell’intero territorio.

I lavori, sospesi nei mesi scorsi per consentire le necessarie operazioni di bonifica ambientale e i controlli previsti, riprendono nell’area delle ex Terme.

"Il progetto - afferma il presidente della regione Campania Roberto Fico - che prevede circa 300 posti letto, è elaborato in raccordo con la soprintendenza per consentire anche la conservazione degli immobili esistenti sottoposti a tutela.

Quello di Castellammare è uno dei tanti interventi che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità campana.

Stiamo investendo sulla rete territoriale, sul personale, sui servizi, sulla realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione del patrimonio edilizio ospedaliero. Una sanità più vicina alle persone passa anche da luoghi moderni e adeguati ai bisogni dei cittadini".
 

Ultime Notizie