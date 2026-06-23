Castellammare di Stabia: riparte il progetto per un nuovo ospedale Prevede circa 300 posti letto e risponde ai bisogni sanitari dell’intero territorio

Riparte il percorso che porterà Castellammare di Stabia ad avere un nuovo ospedale, una struttura moderna e in grado di rispondere ai bisogni sanitari dell’intero territorio.

I lavori, sospesi nei mesi scorsi per consentire le necessarie operazioni di bonifica ambientale e i controlli previsti, riprendono nell’area delle ex Terme.

"Il progetto - afferma il presidente della regione Campania Roberto Fico - che prevede circa 300 posti letto, è elaborato in raccordo con la soprintendenza per consentire anche la conservazione degli immobili esistenti sottoposti a tutela.

Quello di Castellammare è uno dei tanti interventi che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità campana.

Stiamo investendo sulla rete territoriale, sul personale, sui servizi, sulla realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione del patrimonio edilizio ospedaliero. Una sanità più vicina alle persone passa anche da luoghi moderni e adeguati ai bisogni dei cittadini".

