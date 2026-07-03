Trasporti: Ferrante incontra sindaci della penisola sorrentina "Rafforziamo i collegamenti, promuoverò tavolo con Anas"

"Rafforzare i collegamenti nella penisola sorrentina significa garantire una mobilità più efficiente, sostenere le attività produttive e valorizzare uno dei principali poli turistici del Paese.

Come Mit siamo impegnati ad assicurare che questo territorio possa avere infrastrutture all’altezza del suo ruolo e un sistema dei trasporti capace di accompagnarne la crescita".

Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante di Forza Italia che, presso il palazzo comunale di Sorrento, ha incontrato il sindaco Corrado Fattorusso insieme ai sindaci di Massa Lubrense, Lello Staiano, Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, Sant’Agnello, Antonino Coppola e Vico Equense, Giuseppe Aiello.

“Stiamo intervenendo - ha aggiunto - per la manutenzione e la messa in sicurezza della SS145 ‘Sorrentina’, un’arteria di vitale importanza, con un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro. Entro l’autunno saranno completati il risanamento della rampa di accesso al viadotto San Marco, della rampa di svincolo di Castellammare Nord e del sottopasso ferroviario, pari a 700mila euro, senza limitazioni al traffico, e la manutenzione straordinaria della galleria Varano, pari a 800mila euro, che comporterà la chiusura notturna ad esclusione del mese di agosto. Interventi di consolidamento del corpo stradale per circa 800mila euro sono già in parte in corso e in parte partiranno a settembre.

Dopo l’estate, in modo da contenere l’impatto sulla circolazione nel periodo di maggior afflusso turistico, prenderanno il via anche il rifacimento delle pavimentazioni e della segnaletica orizzontale, con un importo di 800mila euro, e il ripristino con adeguamento tecnologico degli impianti di sicurezza delle gallerie Varano e Privati e del viadotto San Marco, per un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro. Promuoverò un tavolo permanente tra i sindaci della Penisola Sorrentina e Anas nell’ottica di adottare scelte condivise.

Continueremo a lavorare in piena sinergia con le Amministrazioni locali per contenere i disagi verso cittadini e turisti e, al contempo, per rendere sempre più moderne, efficienti e resilienti - conclude Ferrante - le infrastrutture della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania”.

