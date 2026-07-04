Castellammare di Stabia, nasce "Urban center": ecco cos'è Un nuovo spazio dedicato alla città, all'architettura e alla partecipazione

L'apertura dell'Urban Center della Città di Castellammare di Stabia si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 17.30 presso il Palazzetto del Mare di Via Bonito.

Quello che normalmente viene chiamato Urban Center è sostanzialmente un centro culturale e di documentazione sui progetti passati, in corso e futuri delle città.

Nati prima in Europa (in Francia, in particolare) gli Urban Center, o Case della Città, sono oramai diffusi in molte città italiane. Sono sedi di mostre, convegni, dibattiti sulle politiche urbanistiche, luoghi di co-pianificazione e co-progettazione con cittadini, associazioni, imprese e promozione dell'architettura di qualità. A Castellammare l'Urban Center, realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Campania, Assessorato al Governo del Territorio, è coordinato dal Settore Urbanistica della Città di Castellammare, Assessore prof. Giuseppe Guida e Dirigente ing. Giovanni Miranda.

L'Urban Center promuoverà il ruolo dell'architettura e del progetto urbano quale elemento identitario forte della città di Castellammare di Stabia.

Sarà uno spazio per iniziative promozionali dell'architettura, della rigenerazione del paesaggio e del sistema del verde, nonchè delle potenzialità specifiche del territorio, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle comunità insediate, favorendo la partecipazione dei cittadini, attori istituzionali e stakeholder attraverso laboratori, workshop, Living Lab.

Centrale per l'attività dell'Urban Center sarà l'azione di ricerca scientifica e diffusione dell'architettura d'autore, per la comunità stabiese e a livello nazionale attraverso pubblicazioni, mostre e eventi sui nuovi progetti in corso di rigenerazione urbana attivati dall'amministrazione comunale.

"L'inaugurazione dell'Urban Center evidenzia le trasformazioni in atto" dice il Sindaco Luigi Vicinanza "e rappresenta un momento di particolare rilevanza per la città, configurandosi come l'avvio di uno spazio permanente dedicato al confronto, alla partecipazione e alla diffusione della cultura del progetto, dell'architettura e della rigenerazione urbana.

L'evento inaugurale prevede un convegno che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle professioni, con l'obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sulle prospettive di sviluppo del territorio".

A rendere possibile la realizzazione di questo nuovo spazio civico e culturale è stato il prof. Giuseppe Guida, assessore all'Urbanistica di Castellammare: "Le questioni urbane e quelle legate all'architettura di qualità, come ci insegnano gli altri paesi europei dove gli Urban Center si fanno da anni, hanno necessità di luoghi di partecipazione e di confronto e che "fanno vedere" i progetti e le visioni della città del futuro".

All'apertura ufficiale dell'Urban Center di Castellammare parteciperanno:

Saluti

Luigi Vicinanza – Sindaco di Castellammare di Stabia

Giuseppe Guida – Assessore all'Urbanistica della Città di Castellammare di Stabia e Vice-Presidente dell0 Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Campania

Intervengono:

Antonio Coppola – Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia

Andrea Prota – Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Marella Santangelo – Direttore del Dipartimento di Architettura della Federico II

Ornella Zerlenga – Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Vanvitelli e Responsabile Scientifico del Protocollo di Intesa con la Città di Castellammare di Stabia

Pasquale De Toro – Presidente della Sezione Campana dell'Istituto Nazione di Urbanistica

Carlo De Luca – Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Campania

Paola Ricciardi – Soprintendenza ABAP dell'Area Metropolitana di Napoli

Conclude

Vincenzo Cuomo - Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania