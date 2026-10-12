Controlli fine settimana a Frattamaggiore: il bilancio della polizia

Elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.018 euro

controlli fine settimana a frattamaggiore il bilancio della polizia

Nel fine settimana appena trascorso, la polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattamaggiore...

Frattamaggiore.  

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, unitamente ai militari della guardia di finanza e con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato 277 persone, di cui 73 con precedenti.

Controllati 85 veicoli e contestate 6 violazioni del codice della strada. Elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.018 euro. Sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, gli operatori hanno denunciato un 19enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 11 grammi di hashish e di 645 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

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