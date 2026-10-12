Controlli fine settimana a Frattamaggiore: il bilancio della polizia

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, unitamente ai militari della guardia di finanza e con la collaborazione della polizia locale, hanno identificato 277 persone, di cui 73 con precedenti.
Controllati 85 veicoli e contestate 6 violazioni del codice della strada. Elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.018 euro. Sono state controllate 5 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.
Infine, gli operatori hanno denunciato un 19enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 11 grammi di hashish e di 645 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.