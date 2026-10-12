L'intuito del medico: quando sapere viene prima del sapere Il medico, talvolta, avverte che qualcosa non torna prima ancora di saper dire cosa.

L'aforisma attribuito al giurista latino Gaio - «imperitia culpae adnumeratur», l'ignoranza viene equiparata alla colpa - fa il paio con quanto affermava Ippocrate di Coo: «Esistono soltanto due cose: scienza e opinione; la prima genera conoscenza, la seconda ignoranza». Ma c'è un momento, nella visita medica, in cui qualcosa precede il ragionamento, e il sapere che lo governa. Il paziente entra, si siede, racconta. E il medico, talvolta, avverte che qualcosa non torna prima ancora di saper dire cosa. Non è una diagnosi. È una domanda che si è formata senza chiedere permesso. Gli antichi avrebbero parlato di intuito, forse di una forma di sapienza che sfugge alla dimostrazione. Aristotele distingueva le vie della conoscenza, mentre la medicina ippocratica cercava nei segni del corpo una trama intelligibile. Nei secoli, l'occhio clinico è diventato quasi una leggenda: quel colpo d'occhio del medico esperto capace di riconoscere una malattia da un gesto, da un'espressione, persino da un silenzio.

Ma la leggenda, da sola, non basta. Soprattutto quando da un'impressione dipendono decisioni che riguardano la vita altrui. Nel 2025, su Communications Biology, Steven Kotler, Karl Friston, György Buzsáki e altri ricercatori hanno pubblicato «Pathfinding: a neurodynamical account of intuition».

Non un esperimento che certifica l'infallibilità del sesto senso, bensì una revisione scientifica che propone una cornice neurobiologica dell'intuizione. Il cervello, suggeriscono gli autori, non attende passivamente le informazioni: le confronta con l'esperienza, formula previsioni, cerca percorsi possibili per orientarsi nell'incertezza. L'intuizione sarebbe dunque una modalità di questo lavoro incessante. Memorie, percezioni e problemi rimasti irrisolti potrebbero combinarsi in configurazioni nuove, facendo emergere un'ipotesi prima della sua spiegazione cosciente.

Gli autori chiamano in causa reti cerebrali distribuite e indicano nelle particolari oscillazioni dell'ippocampo, le «sharp-wave ripples», possibili correlati neurali di alcuni processi intuitivi. È una proposta teorica promettente, non una prova definitiva, tanto meno una dimostrazione riferita specificamente alla diagnosi medica.

Eppure il collegamento con la clinica è suggestivo. Il medico che ha ascoltato migliaia di respiri, osservato centinaia di andature, riconosciuto infinite sfumature di dolore, porta con sé un archivio che non consulta sempre in modo deliberato. A volte è quell'archivio a bussare per primo. Una discrepanza minuscola tra ciò che vede e ciò che si aspettava può trasformarsi in un sospetto. L'intuito, allora, non precede l'esperienza, ne è forse una delle espressioni più rapide.

Ma qui si apre anche il rischio. Il presentimento può essere illuminante oppure ingannevole. Pregiudizi, abitudini e scorciatoie cognitive sanno travestirsi da certezze, e l'esperienza non immunizza dall'errore. Per questo un medico non dovrebbe innamorarsi della propria intuizione. Dovrebbe, piuttosto, interrogarla, cercarne le conferme e, soprattutto, le smentite.

Il sospetto clinico è un punto di partenza, mai una sentenza. In un tempo in cui algoritmi e intelligenza artificiale promettono di moltiplicare le capacità diagnostiche, questa distinzione diventa ancora più preziosa. Non si tratta di opporre l'umanità della percezione alla precisione della tecnologia, ma di riconoscere che la medicina vive del loro confronto, purché nessuna delle due pretenda di essere autosufficiente. Il paziente non è un insieme di dati, così come il medico non è un oracolo. Forse il sapere che viene prima del sapere è soltanto questo: una conoscenza che non ha ancora trovato le parole. Il compito del buon medico non è celebrarne il mistero, ma darle una forma verificabile. Perché l'intuito può accendere la luce. A stabilire che cosa davvero illumini deve essere, ancora una volta, la scienza.