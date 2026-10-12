Sorrento: pusher fermato nei pressi della stazione Carabinieri arrestano 27enne

Durate i controlli notturni i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di Trecase già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno notato l’uomo nei pressi della stazione Eav di Sorrento e si sono avvicinati per controllarlo.

Il 27enne, a quel punto, ha tentato di fuggire a piedi a poco dopo è stato bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 685 euro ritenuti provento del reato. Il 27enne è ora agli arresti domiciliari.