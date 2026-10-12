Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestata dalla polizia Eseguito provvedimento di determinazione di pene concorrenti

La polizia ha arrestato una 45enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato Frattamaggiore hanno eseguito nei confronti della donna il provvedimento, emesso lo scorso 9 ottobre dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Brescia - ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, la donna dovrà espiare la pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per reati contro la persona e il patrimonio commessi tra il 2018 e il 2021 a Gadesco-Pieve Delmona, Vescovato e Cremona.