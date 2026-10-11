Il Napoli Basketball vince anche a Desio: battuta Cantù 80-99 Repesa: "Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme"

Pokerissimo tra Italia ed Europa, 3 su 3 in campionato per il Napoli Basketball, che vince a Desio contro l'Acqua San Bernardo Cantù con il risultato di 80-99. Esordio per Ramsey tra gli azzurri, che hanno dovuto fare a meno di Jakimovski. "A seguito degli accertamenti strumentali effettuati, ha riportato una lesione completa del muscolo obliquo interno dell’addome destro, con distacco dalla sua inserzione sull’undicesima costola. Il giocatore ha già intrapreso il percorso terapeutico e riabilitativo previsto dallo staff medico": si legge nella nota diffusa dal club partenopeo. Il miglior realizzatore del Napoli Basketball è Ramsey con 19 punti. Doppia cifra anche per Dowtin Jr, White, Brown e Seljaas.

"Testa subito allo Slask Wroclaw"

"La cosa più importante era vincere in una situazione non facile. Dopo due sconfitte Cantù ha preparato tutto per cercare di vincere la partita, noi stiamo giocando ogni 3 giorni e non è facile trovare le energie fisiche e mentali per imporre il nostro gioco. - ha spiegato il coach di Napoli, Jasmin Repesa - Non abbiamo giocato una grande partita ma abbiamo mantenuto un ritmo troppo alto per Cantù in questo momento della stagione. A fine terzo quarto, quando siamo riusciti a mettere insieme 2-3 buone azioni difensive abbiamo chiuso la partita. Da stasera guarderemo il nostro prossimo avversario, lo Slask Wroclaw. Abbiamo creato in poco tempo un gruppo straordinario, che riesce a giocare insieme".