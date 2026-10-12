Controlli dei carabinieri a Gragnano: 20enne in manette Il ragazzo non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è fuggito

Controlli notturni a Gragnano per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Durante le operazioni è stato arrestato un 20enne di Castellammare perché trovato in giro nonostante fosse sottoposto al all’obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 20 alle 7.

Il ragazzo non si è fermato all’alt dei carabinieri mentre percorreva a bordo di un’auto via Madonna delle Grazie.

Il 20enne ha abbandonato l’auto ed è fuggito a piedi per poi essere bloccato poco dopo. Sequestrate 7 dosi di cocaina e 150 euro. L’arrestato è in carcere.

Durante la notte sono state denunciate 2 persone. Il primo è un 44enne di Castellammare che si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. L’altro è un ragazzo di 15 anni. Il minore non si fermato all’Alt mentre era in sella al proprio scooter. Deve rispondere di fuga pericolosa e guida senza patente. Sono 99 le persone identificate e 49 i veicoli controllati per 8 sanzioni al codice della strada