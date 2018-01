Nasce la Cisco Academy. Gentiloni: è ora di investire al Sud Il premier a San Giovanni a Teduccio per la nuova intesa nella Silicon Valley sotto al Vesuvio

di Simonetta Ieppariello

«Mezzogiorno si sta muovendo, e si muove con le proprie forze: qui non ci sono mai state condizioni migliori per investire. Dobbiamo essere orgogliosi, per la prima volta al mondo nasce una collaborazione tra Apple e Cisco e nasce al Sud, a Napoli". Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha parlato alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio.

E’ arrivato nel campus alle 14.50 e ha visitato i locali in compagnia del rettore della Federico II Gaetano Manfredi.

Il premier ha poi salutato Chuck Robbins, ceo di Cisco Corporation (la grande multinazionale specializzata in apparati di networking) che ha annunciato la nascita a Napoli della “Cisco Networking Academy e co-innovation Hub”, in partnership con l'ateneo federiciano.

Sì perchè la vera partita è quella della partnership Cisco-Federico II sulla duplice linea della formazione e dei servizi alle imprese. L’obiettivo finale, per così dire, è infatti proprio il coinvolgimento sempre più ampio dell’imprenditoria, in piena coerenza con il progetto iniziale sulla base del quale è nato il polo di San Giovanni, che accoglierà anche alcuni istituti del Cnr.

«Dobbiamo guardare al futuro dell'innovazione con fiducia, come un'opportunità e una possibilità non come una minaccia». Ha detto Gentiloni, ricordando il discorso di Kennedy sulla crescita economica. Capitale umano e nuove tecnologie, un binomio vincente, secondo Gentiloni, per puntare alla certezza dello sviluppo.

"Guardiamo con fiducia all'innovazione, non è una minaccia - ha detto Gentiloni - ricorderemo una pagina così bella per Napoli e la Campania. Non ci sono mai state condizioni così favorevoli per investire al Sud. L’innovazione tecnologica ci aiuta a ridurre le distanze tra grandi aree urbane e territorio che le circonda, tra Nord e Sud, tra diversi quartieri della stessa città. Potenzialmente l’innovazione digitale riduce differenze, dà pari opportunità informative e tecnologiche".

Assente il Governatore della Regione Vincenzo De Luca, al suo posto l'assessore Fascione. Il sindaco Luigi Magistris ha detto invece dal palco: "Non mi interessa l'assistenzialimo dal governo, ma una cooperazione istituzionale con un rapporto migliore tra pubblico e privato, il Sud non è la zavorra del Paese, conviene investire a Napoli"

L’industria 4,0 non sostituirà il lavoro, ne è convinto il Rettore Gaetano Manfredi che nel suo intervento ha precisato come sia importante cogliere nel digitale anche nella contaminazione con altri settori come scienza umana, medicina e altre applicazioni. Secondo Manfredi il talento ed efficacia dello sviluppo sarà quello di riuscire a governare i processi, per ridurre la povertà globale.

Cisco, leader mondiale nei settori del networking e dell'IT, colosso della Silicon Valley come Apple, ha deciso di investire a Napoli e aprire una delle sue Academy proprio perchè ha visto nel polo una grande possibilità di sviluppo. L'obiettivo è quello di creare forza lavoro al passo con i tempi e che sappia innovare utilizzando tutte le tecnologie. Con la Networking Academy Cisco offrirà a numerosi studenti contenuti e piattaforme per studiare l'internet delle cose, la Cybersecurity e le tecnologie di rete. I corsi saranno gestiti tramite il Consorzio Clara, local Academy partner per la Campania.

«Le potenzialità dell' innovazione - ha detto Gentiloni - sono importanti per alcune zone del Paese come il Sud. Dobbiamo investire sul capitale umano, sulla qualità della formazione, sulla preparazione dei giovani».

Infatti a San Giovanni si apriranno le porte alle aziende e ai protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione nel nuovo Co-Innovation Hub. Il centro ospiterà iniziative per il trasferiemnto tecnologico e lo sviluppo di competenze per aziende, dedicate in particolare ai temi dell'impresa 4.0 e dell'app economy.

Esattamente due anni fa, l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi incontrò a Roma l’amministratore delegato di Apple Tim Cook, assieme al quale annunciò la nascita della Apple Academy a Napoli. Dopo qualche mese la multinazionale americana decide di sistemarsi nel complesso ex Cirio della Federico II a San Giovanni a Teduccio appena ristrutturato. Nel settembre 2016 lì cominciarono le lezioni di Ingegneria e poi quelle per formare i programmatori di app per il sistema operativo dei dispositivi con il marchio della Mela.