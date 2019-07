Manital: da giovedì i lavoratori in presidio al Miur di Napoli I sindacati annunciano la protesta per chiedere una convocazione al Miur.

I lavoratori del Consorzio Manital impegnati nelle pulizie degli edifici scolastici delle province di Napoli e Salerno non hanno alcuna notizia delle 14 mensilità arretrate e non hanno ancora percepito lo stipendio relativo al mese di luglio. Per questo è stato annunciato un presidio davanti alla sede regionale del Miur a Napoli per giovedì a partire dalle ore 9.00.

In una nota unitaria e segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti denunciano i disagi e annunciano il presidio di giovedì prossimo “per chiedere la rapida convocazione del Consorzio Manital e delle società consorziate al Miur a Roma. Il Miur lo scorso 27 giugno si era impegnato a verificare la possibilità di consentire alle aziende consorziate di poter ricevere il pagamento delle fatture, condizione questa – ricordano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Campania - per poter continuare ad andare avanti, garantendo salario e continuità occupazionale. La situazione è estremamente grave e la si sta scaricando sui lavoratori e sulle loro famiglie”.

“Il Consorzio Manital - denunciano i sindacati - continua a generare disagi ai lavoratori impegnati nelle pulizie degli edifici scolastici delle province di Napoli e Salerno. Ad oggi non sono stati ancora erogati gli stipendi relativi al mese di luglio e il Consorzio non da notizie in merito anche alle 14 mensilità arretrate. A questo si aggiunge il mancato pagamento del 50 per cento della mensilità di maggio da parte della consorziata Global Service Solutions mentre il gruppo Sam, con atto unilaterale ha sospeso i lavoratori, modificando di fatto il rapporto di lavoro”.