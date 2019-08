Nappi: "Whirpool: Di Maio finge tentativi di salvataggio" "Si continua a prendere in giro i lavoratori, Di Maio gioca sulle spalle della povera gente"

“Noi lo abbiamo sempre detto: i tavoli di confronto, i relativi rinvii e i finti tentativi per salvare la multinazionale di via Argine avrebbero generato un nulla di fatto, una ulteriore presa in giro dei lavoratori e delle loro famiglie”. Così in una nota Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud. “Ora vengono a dirci che l'unica soluzione possibile è un progetto di riconversione dello stabilimento Whirlpool , ma i termini ancora non si conoscono. Noi ci auguriamo innanzitutto di non dover assistere a ulteriori inciuci con altri cavalieri di ventura improvvisati con il rischio di continuare a umiliare la dignità dei lavoratori. La Campania - continua- vive un duro momento di crisi industriali e licenziamenti, ma il Ministro del Lavoro continua a giocare alle spalle della povera gente. La questione è politica e ha riflessi di interesse nazionale" conclude.