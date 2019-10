Voli low cost,Volotea apre base a Capodichino Da aprile 2020 la compagnia spagnola amplia l'offerta su Napoli

Terza compagnia in termini di destinazioni raggiungibili da Napoli Capodichino con 22 rotte soprattutto nei collegamenti con le isole greche, Volotea - la compagnia low cost spagnola guidata da CarlosMuñoz - aprirà ad aprile 2020 una sua base a Napoli, primo aeroporto Volotea in Italia e secondo nel network della compagnia per numero di posti disponibili. A Napoli saranno utilizzati aeromobili Airbus A319. I nuovi aeromobili avranno il 25% di posti in più e minori emissioni. Per questo progetto Volotea selezionerà personale locale.