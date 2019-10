Patuanelli: Incontro con la Whirlpool non positivo Il ministro dello sviluppo economico deluso. L’azienda è convinta della cessione.

Nessuna buona notizia dall’incontro che si è tenuto stamattina a Palazzo Chigi tra il Governo e i vertici della Whirlpool.

A tirare le somme negative è proprio il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli che ha affermato che quello di stamattina "è stato un incontro non positivo, nonostante la massima disponibilità del governo a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per continuare la produzione sul sito Napoli non c'è stata nessuna apertura da parte di Whirlpool. L'azienda continua a proporre come unica soluzione una cessione del ramo d'azienda sostanzialmente verso l'ignoto".