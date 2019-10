Lsu scuola, dopo 20 anni stabilizzati 2500 lavoratori Via libera in Campania a stabilizzazione per lavoratori settore pulizie

di Rossella Strianese

Si chiude, dopo quasi vent’anni, una battaglia durissima portata avanti dalla Cgil e dalla Filcams Cgil soprattutto in Campania dove il numero dei lavoratori del settore – 3400 in totale – rappresenta la quota più cospicua in Italia