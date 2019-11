"Dati Svimez. Pd e Cinque Stelle: jatevenne!! Nappi: "Falliscono aziende, artigiani, ci sono licenziamenti collettivi: disastro totale"

“Caro Governo, come ha certificato anche lo Svimez oggi, le chiacchiere per il Sud e la Campania stanno a zero, come la crescita del nostro Pil. E siamo francamente stufi di leggere ogni giorno annunci e promesse di piani straordinari e risorse miracolose che poi non arrivano mai e che comunque questi incompetenti non sarebbero capaci di usare. La verità della Campania del Pd e dei 5s sta tutta nelle 137 aziende che ogni giorno chiudono, nei 20 artigiani che falliscono, nei 400 tavoli di crisi aperti, nelle 80 procedure di licenziamento collettivo avviate da gennaio. Di fronte a tale disastro è possibile dire una sola parola: jatevenne!”. Così Severino Nappi, Presidente Associazione Nord Sud, commentando i dati del rapporto Svimez sull’ Economia e la Società del Mezzogiorno.