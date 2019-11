De Luca: "Conti della Campania migliori di quelli dell'Italia" Il governatore: "Standard & Poors dà rating migliore a noi che allo Stato"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca commenta le ultime analisi di Standard & Poors sui conti, gongolando per l'outlook positivo dato alla Campania: "Standard & Poor's, una delle prime tre agenzie al mondo per le analisi finanziarie, conferma il giudizio “BBB” in prospettiva negativo per i conti dell’Italia, mentre promuove, con un “BBB” in prospettiva positivo, il bilancio e la gestione contabile della Regione Campania".

De Luca rivendica il miglioramento analizzando quanto messo in campo durante la sua legislatura per risanare i bilanci regionali: "L’agenzia di rating riconosce l’enorme lavoro svolto in questi anni sul fronte del risanamento del settore sanitario, sulla riduzione dell’indebitamento, sul risanamento dell’EAV, sulla riduzione delle spese correnti, sull’approvazione dei consuntivi degli esercizi pregressi, molti dei quali non venivano approvati dal 2012. Abbiamo messo in campo una straordinaria opera di risanamento finanziario, e i risultati ottenuti lo confermano".