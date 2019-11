Napoli e impresa 4.0: focus alla Camera di Commercio Consulenza e laboratori pratitici forniti gratuitamente a imprenditori e startupper

La “capitale” del Mezzogiorno d’Italia ha nel proprio ‘motore’ 300mila giovani dai 15 ai 40 anni di età. Si tratta di un potenziale enorme, espresso solo in parte. Ciò che manca, spesso, è un supporto qualificato per far decollare idee imprenditoriali già avviate e start up.

Venerdì 29 novembre 2019, dalle 9 alle 13, la Camera di Commercio di Napoli, nella sede di via Aspreno 2,

ospiterà il primo Business Hub Itinerante d’Italia. Per un’intera giornata, gratuitamente, gli imprenditori e gli startupper, non solo giovani ma di ogni età, avranno a disposizione la consulenza di professionisti per Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione: sono esattamente le quattro direttrici di impresa che, correttamente sviluppate, permettono di passare dal potenziale di un’idea alla realizzazione concreta di un’attività imprenditoriale. Il progetto si chiama “My business hotspot” e prevede laboratori e workshop pratici e gratuiti, per acquisire o affinare le competenze utili a lanciare o espandere il business imprenditoriale.

Il tour è organizzato da Up2lab, in partnership con Coface e con il patrocinio di Confassociazioni e Camera di Commercio di Napoli. L’obiettivo è fornire un supporto concreto allo sviluppo dei tessuti imprenditoriali locali. L'evento prevede workshop per rinforzare le skill manageriali e sportelli di consulenza gratuita per avere un primo auditing, da parte di esperti del settore, sulle principali attività di business development. Up2lab è società di consulenza e studio internazionale, Coface è una multinazionale tra i leader mondiali nell’assicurazione dei crediti, mentre Confassociazioni è la Confederazione delle Associazioni Professionali.

“La mission”, spiegano Vincenzo Benincaso e Mattia Esposito, i giovani co-founder di Up2lab, “è quella di mettere a disposizione delle Pmi di Napoli le competenze e il know how di professionisti del settore, per un’intera giornata di formazione e consulenza e in maniera completamente gratuita”. Marketing, Digitalizzazione, Business Innovation, Fundraising e Internazionalizzazione sono le aree tematiche al centro degli eventi che saranno strutturati in attività di formazione, con workshop mirati, attività di consulenza e desk gratuiti all’interno dei quali gli imprenditori avranno la possibilità di ottenere un primo auditing e individuare le aree di miglioramento del proprio business. Punti di forza, punti di debolezza, struttura aziendale, funzioni, comunicazione interna ed esterna, rete di interazione con servizi e fornitori, organizzazione: niente può essere lasciato al caso. “Il programma dei workshop prevede un approccio pratico, proprio per fornire un apporto concreto all’acquisizione di skill manageriali e favorire il trasferimento del know how nel campo della business innovation”, aggiunge Ernesto De Martinis, Ceo di Coface Italia.

Oltre ai due già citati Vincenzo Benincaso e Mattia Esposito, relatori e consulenti impegnati nella

full immersion napoletana saranno: Armando De Lucia, Partner e Direttore Divisione “Diritto dell’Informatica, Innovazione e Privacy”- Studio legale Dlp, Francesco Maio, analys Invitalia; Carlo Balnelli, agente generale Coface; Adriana Apicella, direttore generale Confassociazioni; Stefania Brancaccio, Coelmo Spa; Leonarda Scrocco, Ucid Cava, Salerno e Costa d’Amalfi; Veronica Rauso, vicepresidente Campania Confassociazioni; Alberto De Riso, Up2lab. La partecipazione alla full immersion di venerdì 29 novembre, alla Camera di Commercio di Napoli, è completamente gratuita: