Napoli provincia con Rc auto più costosa Se a Bolzano ci vogliono 236 euro a Napoli si raggiunge il prezzo medio di 500€

Il Bollettino statistico, diffuso dall'Ivass, accera una diminuzione del prezzo delle Rc auto dell’1,2% su base nazionale e calcola il prezzo medio effettivamente pagato (al netto di oneri fiscali e parafiscali) che risulta di 333 euro.

Il dato però fa registrare picchi nelle varie zone d’Italia.

La provincia di Napoli è quella dove l’Rc auto è più costosa. Infatti se a Bolzano bastano 236 euro per la polizza auto, a Napoli ce ne vogliono ben 493.

Per i motocicli il prezzo medio effettivamente pagato in Italia è stato di 233 euro, con Bolzano sempre in testa per il prezzo più basso con 144 euro e Napoli con il prezzo più alto di 471 euro.

Una fotografia chiara e netta che vede ancora la provincia partenopea come quella più costosa per i premi assicurativi.