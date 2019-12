Saldi, firmato il decreto: ecco quando si parte L'assessore allo Sviluppo ha firmato il calendario per le svendite 2020

’Assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania, ha disposto il calendario dei saldi per le vendite di fine stagione invernale ed estiva per il 2020 sul territorio regionale. Pertanto:

1. le vendite di fine stagione invernali avranno inizio il giorno 4 gennaio 2020 e il termine finale di durata delle medesime scadrà il 3 marzo 2020 (compreso);

2. le vendite di fine stagione estive avranno inizio il giorno 4 luglio 2020 e il termine finale di durata delle medesime scadrà il 1° settembre 2020 (compreso).



Si comincia prima, dunque, rispetto al resto d'Italia con le svendite e si finisce anche dopo (in generale si prevede la partenza il 5 gennaio e la fine il 28 febbraio) per provare ad avere un maggiore impatto positivo per i commercianti che hanno vissuto nel 2019 un altro anno difficile.

I negozianti sceglieranno di mettere merce scontata prima al 10, 20 o 30%, per poi invece aspettare i periodo di chiusura dei saldi per ribassare ulteriormente, arrivando a toccare il 70% per sconto.