Nappi: "Corte dei Conti conferma nostri allarmi" "Dare i soldi a cittadini"

"La Corte dei conti conferma quanto sosteniamo da tempo: le amministrazioni pubbliche e le società degli enti territoriali spendono male i nostri soldi. Ecco perché proponiamo di dare i soldi per i servizi direttamente ai cittadini, facendo in modo che siano loro a spenderli, risparmiando inutili e costose intermediazioni che spesso servono solo ad alimentare clientele. È questa la ragione per cui abbiamo ideato e proponiamo nel programma per il prossimo governo della Regione Campania la carta sociale". Così in una nota Severino Nappi, il Nostro Posto.