Pomigliano, il segretario nazionale Fiom davanti ai cancelli della Leonardo De palma sarà in giornata anche a Napoli Caserta e Avellino

La Fiom è impegnata in una campagna di assemblee per rimettere al centro il lavoro, in preparazione della manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil per sabato 8 ottobre a Roma.

Lunedì 19 settembre il segretario generale della Fiom-Cgil Nazionale, Michele De Palma, insieme al segretario generale della Fiom-Cgil Campania, Massimiliano Guglielmi, faranno un tour di assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori tra Napoli, Caserta e Avellino per discutere sui temi di industria, occupazione, ambiente e salario.

La prima assemblea sarà allo stabilimento Leonardo di Pomigliano D’Arco alle ore 9.30, alla quale partecipa il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci e il segretario generale della Fiom-Cgil di Napoli, Mauro Cristiani. Al termine, alle ore 11, si terrà una conferenza stampa davanti ai cancelli dello stabilimento, in via dell’Aeronautica 1, a Pomigliano D’Arco (Napoli).