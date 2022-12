Il GAL "Terra Protetta" a Pimonte: verso la nuova programmazione 2023-2027 Il gruppo d'azione locale avvia gli incontri per i nuovi bandi

Nel pomeriggio di ieri 12 dicembre, Il GAL (Gruppo d'azione locale) "Terra Protetta" ha tenuto un incontro di animazione territoriale nel comune di Pimonte (presso il museo multimediale dei Monte Lattari) per illustrare a tutti gli interessati le opportunità derivanti dai nuovi bandi in pubblicazione previsti nella strategia di sviluppo locale. L’iniziativa è stata condivisa dall’agenzia di marketing e comunicazione “Italiad” per dare ulteriore diffusione a questo importante appuntamento. Una giornata proficua, in cui si è potuto discutere sulle iniziative presenti e future per dare slancio ai territori interni. Questo incontro si è svolto nell'ottica del nuovo ciclo di programmazione 2023-2027. L'incontro, moderato dall'assessore all'Agricoltura del Comune di Pimonte ha visto la partecipazione del sindaco di Pimonte, Francesco Somma, dei rappresentanti del GAL (il presidente Giuseppe Guida e il coordinatore Gennario Fiume) e dell'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo.

A margine dell'incontro il sindaco di Pimonte Francesco Somma ha voluto sottolineare che: "La nostra è una comunità ricca di risorse naturali, storiche e culturali, quindi ogni bando ci è utile per portare in alto la nostra comunità. Stiamo mettendo in campo tutte le energie possibili, specialmente per quanto riguarda l'agricoltura. Il nostro è un territorio collinare che ha tantissime caratteristiche da sviluppare. È questo a cui stiamo puntando".

Il presidente del GAL "Terra Protetta" Giuseppe Guida ha affermato che: "Noi siamo un presidio. Nasciamo su volontà della Regione Campania e dell'Unione Europea e ci dirigiamo a quei territori interni che scontano certe carenze. Molto delle risorse del territorio collinare e montano si dirigono verso la zona costiera. Adesso abbiamo una coda di programmazione e poi cominceremo con nuove attività, andando a studiare il territorio e presentando, alla Regione Campania, una nuova strategia per il finanziamento".

Per l'assessore Caputo, è fondamentale tramutare esigenze in grandi opportunità

L'assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, ha posto l'accento su quanto valorizzare i piccoli territori sia fondamentale. "Dobbiamo partire dal legame con i territori per valorizzare la nostra produzione agroalimentare di qualità. I GAL sono strumenti eccezionali per fare questo: dobbiamo solo razionalizzarli e renderli ancora più efficienti. Per il resto, bisogna saper leggere le esigenze del territorio e tramutarle in grandi opportunità, così come abbiamo detto nella riunione di oggi. Quest'area deve saper rigenerarsi e deve trovare nell'agricoltura la fonte sostanziale della propria redditività".