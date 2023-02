Unione Industriali Napoli, al via lo sportello Federmanager Si tratta di uno dei punti prioritari dell’accordo firmato oggi presso la sede

Uno Sportello informativo e consulenziale di Federmanager sarà attivato presso l’Unione Industriali Napoli allo scopo di fornire indicazioni ad aziende e management in materia di previdenza integrativa, assistenza sanitaria integrativa e assicurativa, nonché supporto alle attività di formazione.

Si tratta di uno dei punti prioritari dell’accordo quadro di collaborazione firmato oggi, giovedì 9 febbraio, dal Presidente di Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci e dal Presidente di Federmanager Napoli Luigi Bianco, presso la sede dell’associazione imprenditoriale, a Palazzo Partanna. Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli si impegnano inoltre a promuovere iniziative comuni finalizzate ad aumentare la managerialità delle Pmi e a illustrare le iniziative degli Enti bilaterali (Fondirigenti, 4.Manager, Previndai, Iws e Fasi).

“La diffusione di una moderna cultura manageriale è indispensabile per la crescita competitiva del nostro sistema produttivo, a cominciare dalle Pmi”, ha dichiarato il Presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci.

Il Presidente di Federmanager Napoli Luigi Bianco ha dichiarato: “In un periodo di incertezza, alle preoccupazioni avvertite da Imprese e Manager diamo una riposta di fiducia, innanzitutto per la rete di competenze che siamo in grado di offrire e resa possibile anche in forza della solida bilateralità che caratterizza le attività portate avanti nel tessuto economico del territorio grazie a questo Accordo”.