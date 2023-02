Camera di Commercio di Napoli, in consiglio entra Margherita Aiello (Aicast) Designata l'imprenditrice di Vico Equense che va a rinforzare la maggioranza del presidente Fiola

Imprenditrice titolare dell'azienda Wembley a Vico Equense, presidente della locale Aicast Imprese Italia e di Acove Commercianti Vicani Margherita Aiello è stata designata consigliere della Camera di Commercio di Napoli. Espressione dell'associazionismo d'impresa che sostiene il Presidente dell'ente Ciro Fiola, la Aiello è stata indicata oltre che da Aicast anche da Assimprese, Asspim e Cidec e va a rinfoltire la pattuglia della maggioranza camerale che ha rischiato lo scioglimento dell'assemblea a seguito delle dimissioni presentate da sette esponenti dell'opposizione.

Una decisione motivata dalla dure contestazioni rivolte al presidente Fiola sulla conduzione dell'Ente e gestione delle risorse finanziarie, ma che non si è tradotta nella conclusione anticipata della consiliatura grazie all'integrazione di un solo consigliere con decreto regionale che ha permesso a Fiola di Conservare la maggioranza rispedendo al mittente le contestazioni mossegli dalla minoranza. Una partita che resta aperta in previsione del rinnovo del consiglio camerale in programma nel 2024.

Con Aiello una rappresentanza della Penisola Sorrentina in consiglio camerale

La nomina della Aiello porta nel consiglio dell'ente camerale un'esponente dell'imprenditoria della Penisola Sorrentina particolarmente attiva sul fronte dell'associazionismo e della promozione del territorio.

"Questa carica rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto sul territorio in questi anni con la nostra associazione - ha dichiarato l'Aiello - Finora abbiamo rivolto il nostro impegno prevalentemente all'interno dei confini della nostra amata città. Con questa nuova esperienza presso l'ente camerale avrò l'opportunità di lavorare non solo per la crescita e lo sviluppo delle aziende vicane, ma per un territorio più ampio, senza mai dimenticare da dove sono partita".