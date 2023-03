LIVE.EnergyMed: si discute dello stato dell'arte dell'eolico L'evento alla mostra di Oltremare.

Focus nell'ambito di EnergyMed alla mostra d'Oltremare a Napoli sullo stato dell'arte per le autorizzazioni degli impianti eolici nelle regioni del Sud.

Introduzione dei lavori a cura del responsabile del Comitato tecnico scientifico di EnergyMed, Fulvio Scia: "È il quattordicesimo incontro in questo ambito: le ultime due edizioni di questa manifestazione sono state sicuramente le più importanti vista la crisi energetica e ciò che è accaduto. Abbiamo qui con noi le associazioni ambientaliste quelle con la A maiuscola, disponibili al cambiamento. Qui manca nonostante i ripetuti inviti il Ministero della Cultura, ed è un peccato".

Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente: "Si parla di isole ecologiche come di ecomostri: quello non è vero ambientalismo. Gli ambientalisti veri mettono in campo idee utili al cambiamento. Il cambiamento fa paura ma non possiamo essere qui nel 2023 ad aver paura di un'isola ecologica.

Per non parlare di eolico: si trasformano in ecomostri per campagna elettorale. Gli ambientalisti veri smontano fake news e intervengono per avere sul territorio i migliori progetti. Un mese fa a Benevento abbiamo fatto il primo forum raccontando il buon vento. Oggi parlare di rinnovabili è dare un nuovo senso alle politiche industriali del Mezzogiorno dopo tanti danni subiti. Una pala eolica, un impianto fotovoltaico sono mezzi per creare lavoro e nuove politiche industriali. Finalmente riusciamo a raccontare anche passi avanti nell'ambito delle energie rinnovabili, e questo ci fa orgoglio perché parliamo di modelli replicabili, sinergia di alleanza tra imprese, ambientalisti veri e istituzioni".

Simone Togni, presidente Anev: "Europa ha innalzato gli obiettivi, noi invece alziamo numero dei tempi e dei processi autorizzativi. Siamo in uno snodo cruciale: spesso ci si trova in situazioni assurde, procedimenti autorizzativi di Via nazionale che dopo anni di tribolazioni hanno avuto il rilascio dalla Presidenza del consiglio. Nessuno di questi procedimenti ha avuto poi autorizzazione da Regione, alcune hanno cominciato iter da capo. Spesso è una questione di volontà e anche di coraggio. Momenti come questo fondamentali per parlarsi in maniera schietta".

Paola Brambilla, commissione Via nazionale: "Qui il cuore della produzione energetica. Negli ultimi tre mesi ogni giorno e mezzo viene processato e valutato un parere. Già valutato 1 giga e mezzo di energia alternativa. Cosa è cambiato in questi ultimi anni? Prima 4 procedure, oggi diverse novità, nuovo articolo 1bis, 2 commissioni con commissione gemella, 3 tipologie di esenzioni da Via, ad esempio per impianti per scopi pubblici o per finalità emergenziali, 4 procedure autorizzative, 5 via. Quadro complicato. Confronto con attori permette di smussare diffidenze e valutazioni obiettivi e sereni del progetto. Condizionalitá ambientali possono permettere a un comune di dire si anziché no a un progetto"