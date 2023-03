Nasce a Piano di Sorrento Edi la start-up per la gestione dell'impresa turistica Enzo D'Aniello ha ideato e progettato con la Edi Srl un innovativo sistema di governo aziendale

Non è l'annuncio di una rivoluzione, ma una rivoluzione vera e propria, già in atto in quella che è la complessa gestione dell'attività d'impresa nel settore alberghiero e delle agenzie di viaggio.

Realtà imprenditoriali del comparto turistico che sono chiamate alla sfida della competitività sul mercato all'insegna dell'innovazione e che trovano nella corretta e puntuale conduzione amministrativa, tecnica, contabile in tutte le sue differenti declinazioni il fondamento del successo. In una parola la gestione della burocrazia con cui ogni impresa, piccola o grande che sia, è chiamata a confrontarsi quotidianamente e senza la quale il rischio di veder pregiudicato il proprio lavoro sta dietro l'angolo.

L'idea-progetto alla base di questa rivoluzione si chiama EDI Srl, una start up nata qualche mese fa, ma che vanta una consolidata e pluridecennale esperienza sul campo maturata dal suo fondatore, Enzo D'Aniello, ideatore e progettista dell'esclusivo programma che riunisce in un unico sistema il governo e il controllo dell'intera attività cui deve sovrintendere l'impresa alberghiera.

"L’imprenditore, l’amministratore di aziende turistiche necessitano di strumenti innovativi di gestione che attraverso processi di digitalizzazione liberano risorse e certificano preocessi di gestione e controllo - spiega D'Aniello - Ho sempre avvertito la necessità di avere a disposizione uno strumento unico, modulare, in grado di gestire e monitorare in modo semplice l’azienda anche e soprattutto la parte amministrativa e contabile".

D'Aniello: la mia esperienza sul campo mi ha portato a progettare un sistema risolutivo delle problematiche aziendali

L'esperienza pluridecennale maturata sul campo ha ispirato l'ideazione di questo innovativo ed esclusivo servizio che nasce in Penisola Sorrentina, in una terra dove turismo e impresa sono un tutt'uno e rappresentano un'eccellenza riconosciuta sul mercato nazionale e internazionale.

L'idea ispiratrice di D'Aniello è stata quella di accompagnare le realtà turistiche, in qualunque parte del paese operino, su un percorso di gestione virtuoso e altamente qualificato in grado di sviluppare anche un approccio etico al governo moderno dell'impresa sempre più soggetta a una miriade di quotidiani adempimenti la cui puntuale esecuzione e il costante monitoraggio rappresentano un oggettivo valore aggiunto in termini di competitività e di sicurezza del responsabile aziendale rispetto alla legge, ai tantissimi adempimenti richiesti e dalla cui puntuale attuazione dipende la vita stessa dell'impresa, della sua proprietà e di chi in essa lavora.

In sintesi l'EDI garantisce ai propri assistiti una serie di servizi come strumenti di semplificazione dei processi amministrativi delle strutture turistiche; software di digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali. Inoltre libera tempo all'imprenditore e attraverso un costante monitoraggio gli fornisce sempre la conoscenza dello stato delle attività di cui è responsabile; promuove attraverso la conoscenza e la creazione di protocolli di lavoro digitalizzati il rispetto delle regole e attraverso un badge fa diventare questo un segno distintivo (monitorato da EDI); monitora qualsiasi incobenza amministrativa e tutte le attività svolte dai consulenti dell'azienda.

Provare per credere: un'occasione da non perdere per rivoluzionare la propria gestione d'impresa

Vien da dire: provare per credere! E in effetti valutare con un test all'EDI l'applicabilità e convenienza del sistema applicato alla gestione della propria azienda è un'opportunità da cogliere al volo considerata la disponibilità di D'Aniello e dei suoi collaboratori a svolgere con gli interessati un test utile a far comprendere il vantaggio di avvalersi di questa esclusiva innovazione che rappresenta anche un elemento di qualificazione dell'azienda rispetto alle autorità preposte ai controlli in materia di normative e dei tantissimi protocolli che si è tenuti ad applicare nell'ordinaria conduzione dell'attività. Per info e contatti: 3382017825 mail: info@edidoc.it