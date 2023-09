A Napoli apre lo sportello per fuorisede: aiuterà a trovare alloggi Si daranno indicazioni utili per difendersi da contratti in nero e "clausole trappola"

- Domani apre lo sportello di assistenza a tutti gli studenti fuori sede in cerca di un alloggio a Napoli . Lo sportello, che si pone anche l'obiettivo di scongiurare il rischio di possibili truffe in fase di locazione abitativa, sarà attivo presso la sede Sunia Cgil in Via Toledo 353 a Napolie sarà operativo il martedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 18,00 L'iniziativa promossa da Cgil, Sunia e Udu nell'ambito della campagna "Senza casa, senza futuro", nasce per tutelare i fuori sede dal proliferare di contratti in nero o di abitazioni con contratti non a norma. E soprattutto nel centro storico di Napoli , molte stanze da affittare sono in edifici e ai limiti della vivibilità e della sicurezza. Presso lo sportello gli studenti avranno indicazioni utili per riconoscere e sottoscrivere un contratto di locazione e ad evitare eventuali "trappole" celate.