Cgil: Landini il 21 settembre a Napoli e Pomigliano Il segretario generale prima a Città della Scienza e poi al Parco Pubblico

Due assemblee con delegate e delegati e la partecipazione alla festa della Fiom Napoli: sono gli appuntamenti del il segretario generale Cgil, Maurizio Landini, per giovedì 21 settembre, nell'ambito delle iniziative in vista della manifestazione nazionale "La Via Maestra, insieme per la Costituzione" di sabato 7 ottobre a Roma. Il primo appuntamento di giornata è a Città della Scienza (sala Archimede) dove, alle 10:30, si terrà l'assemblea delle delegate e dei delegati con gli interventi di esponenti delle associazioni e dei movimenti per la difesa della Costituzione. Introdurre i lavori la segretaria generale Filcams Cgil Napoli e Campania , Luana Di Tuoro con l'intervento del segretario generale Cgil Napoli e Campania , Nicola Ricci e le conclusioni affidate a Maurizio Landini. Alle 14:00 assemblea allo stabilimento Kimbo di Melito di Napoli, dove Landini incontrerà lavoratrici e lavoratori. Al termine è prevista una visita al sito industriale con Mario Rubino, presidente della SpA, Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant'Egidio a Napoli, e Giulia Russo, direttrice del carcere di Secondigliano. In serata, alle 19:30, nel Parco Pubblico di Pomigliano d'Arco, si concluderà la prima giornata di "Fiom in Festa" organizzata dalla Fiom Cgil Napoli, dove sarà intervistato dal giornalista Rai, Claudio Pappaianni.