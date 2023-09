Napoli, l'EBiTer Campania stanza 50mila euro per acquisto libri scolastici Il bonus destinato ai figli dei lavoratori del settore terziario, dal 2 ottobre le domande online

L’EbiTer Campania (Ente Bilaterale del Terziario – composto da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil), nell’ambito della sua attività di rafforzamento del welfare territoriale, ha stanziato 50mila euro per sostenere parte del costo dell’istruzione dei figli dei lavoratori campani che operano nel settore Terziario. La misura, deliberata dal Consiglio direttivo dell’Ente, tiene conto della spirale inflazionistica che, nell’ultimo anno, ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e ha l’obiettivo di attenuarne l’impatto negativo.

"Si tratta di un bonus una tantum di 100 euro per l’acquisto di libri di testo o di materiale didattico che l’Ente erogherà a favore di dipendenti di imprese che operano nel Terziario e che abbiano figli iscritti alla scuola media o alle superiori - spiega Luana Di Tuoro presidente dell’EbiTer Campani - Il costo della vita continua a salire: tante famiglie non ce la fanno a pagare le bollette e ad arrivare alla fine del mese. In questo periodo dell’anno l’istruzione incide in maniera sensibile sui bilanci familiari, ma si tratta di un investimento sul futuro dei figli e, per il grande valore anche sociale che riveste, abbiamo deciso di sostenere il reddito dei lavoratori del Terziario, dedicando la spesa del bonus all’acquisto di prodotti indispensabili per la scuola».

Al bando potranno accedere i lavoratori dipendenti delle imprese del Terziario della Campania che siano in regola con il versamento dei contributi all’EbiTer da almeno 12 mesi.

Il bonus per l’anno scolastico 2023/2024, del valore di 100 euro, spetterà ad un solo genitore e verrà riconosciuto per un solo figlio regolarmente iscritto alla scuola secondaria di primo o secondo grado. Lo stanziamento consentirà di erogare, entro la fine del mese di novembre, 500 bonus che saranno assegnati seguendo il criterio cronologico nella presentazione delle domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Sarà possibile inviare le richieste dal prossimo 2 ottobre fino al 22 ottobre: la domanda di ammissione - che dovrà essere presentata attraverso l’indirizzo di posta certificata ebitercampania@pec.it - dovrà essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet www.ebitercampania.it sul quale è possibile consultare anche il bando con l’indicazione dei requisiti e dei documenti indispensabili da allegare per accedere al beneficio.