San Giorgio a Cremano, all'Istituto "E. Medi" l'incontro con Altroconsumo Lunedì 30 ottobre gli studenti a scuola di educazione finanziaria per essere consumatori consapevoli

L'educazione finanziaria spiegata agli studenti delle scuole superiori nell'ambito del progetto "Inflazione: che cos'è, come funziona, che impatto ha sul nostro risparmio". E' il titolo dell'incontro organizzato da Altroconsumo Campania a San Giorgio a Cremano presso l'I.T.I. "Enrico Medi" diretto dal prof. Salvador Tufano.

Interverranno l'On. Francesco Iovino, componente della Commissione Cultura e Istruzione della Regione Campania; Valeria Riccardi, rappresentante regionale di Altroconsumo; Anna Vizzari, economista esperta di banche e credito di Altroconsumo; Loredana Loffredo, responsabil delle relazioni esterne e attività istituzionali della Banca di Credito Popolare; il professor Massimo Ferraro, docente e coordinatore del progetto per l'Istituto "Medi". Modera l'incontro il giornalista Vincenzo Califano di Ottochannel.tv

"Anche quest'anno ripetiamo l'iniziativa che è rivolta ai ragazzi delle scuole superiori per informarli e sensibilizzarli su un tema così importante per la vita di ogni giorno - spiega Valeria Riccardi - familiarizzare con i temi finanziari, comprendere come funziona il sistema bancario e come ci si rapporta ad esso, imparare a gestire le proprie risorse e a difendersi da truffe sempre in agguato, soprattutto quando si opera attraverso la rete, significa dotare i nostri ragazzi di quelle conoscenze di base utili a renderli dei consumatori consapevoli in grado di difendere i propri diritti e di saper gestire le proprie risorse finanziarie. E' uno sforzo che come Associazione perseguiamo da diversi anni perchè oggi i ragazzi utilizzano molto presto carte di credito, fanno acquisti online, viaggiano...insomma hanno un rapporto col denaro di cui devono conoscere le diverse sfaccettature per imparare a gestirlo e per non restare vittime di truffee".

Il dirigente Tufano: "Ci ha fatto molto piacere che Altroconsumo abbia scelto il nostro Istituto per svolgere la manifestazione regionale ufficiale dell'Associazione per questa iniziativa interessante. Oggi la scuola deve esseresempre più in grado di realizzare quella funzione di cerniera tra famiglia e società per formare i cittadini del domani, pronti ad affrontare i tanti problemi che richiedono conoscenza, preparazione, capacità di discernimento in particolare per quanto concerne il corretto uso del denaro, reale e virtuale che sia".