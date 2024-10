Stellantis: De Luca: sono mesi che chiediamo sostefno al Governo Per il Governatore della Campania serve un piano industriale incisivo

Massima attenzione da parte della Regione Campania all'evoluzione delle vicende industriali che riguardano lo stabilimento Stellantis di Pomigliano, oggi fermo a causa della mancanza di componentistica fornita da un'azienda dell'indotto.

"Stiamo seguendo la vicenda da mesi - ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca a margine di un appuntamento in Regione Campania - e da mesi avevamo sollecitato anche il Governo, oltre che l'impresa, a mettere in campo piani industriali che consentissero a Stellantis, in particolare per quel che riguarda Pomigliano, di non dover avere problemi nei prossimi anni".

"Siamo di fronte a una grande questione - ha sottolineato De Luca - che riguarda il sistema industriale nel nostro Paese, ma anche l'Europa, nel quadro di una competizione globale.

E' un tema che dovrà essere affrontato in maniera prioritaria dal governo nazionale e mi auguro che si comprenda anche per questo che ormai le alleanze industriali devono avere una dimensione planetaria altrimenti non reggono più". "Noi - ha ricordato De Luca - siamo stretti tra Stati Uniti, America e Cina popolare. O ci adeguiamo in termini di ricerca ed innovazione tecnologica, o rischiamo di dover chiudere le fabbriche.

Se si chiude qualche stabilimento in Germania di Wolkswagen vuol dire - ha concluso il governatore - che la competizione è diventata davvero spietata".