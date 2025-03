Passaporto alle Poste: da oggi il servizio anche negli uffici di Napoli Grazie al protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell'Interno

Una vera e propria rivoluzione per chi deve rinnovare o richiedere il passaporto: da oggi, a Milano e provincia, ma anche in altre zone d'Italia, è possibile effettuare la pratica direttamente negli uffici postali abilitati. Grazie all'accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell'Interno, ottenere il documento di viaggio diventa più semplice e veloce.

Come funziona?

Il servizio, già avviato in via sperimentale in alcune città, è stato esteso a un numero crescente di uffici postali. Nello specifico, a partire da oggi, è attivo in:

100 uffici postali di Milano e provincia

42 uffici postali della provincia di Napoli

124 uffici postali di Bergamo e provincia

4 uffici postali della provincia di Firenze

La novità riguarda sia i grandi centri urbani che i comuni con meno di 15.000 abitanti aderenti al progetto Polis.

I numeri parlano chiaro:

L'iniziativa ha già riscosso un notevole successo, con circa 39.000 richieste presentate finora. Di queste, 14.000 provengono dai 388 uffici postali delle grandi città, mentre 25.000 dai 2.052 uffici postali dei comuni inclusi nel progetto Polis.

La procedura passo dopo passo:

Prenotazione online: Il primo passo è prenotare un appuntamento sul sito di Poste Italiane.

Documenti necessari: Il giorno dell'appuntamento, presentarsi allo sportello con:

Documento d'identità valido

Codice fiscale

2 foto recenti formato tessera

Ricevuta del pagamento del bollettino di 42,50 euro

Marca da bollo da 73,50 euro

In caso di rinnovo, il vecchio passaporto o la denuncia di smarrimento

Raccolta dati e impronte: L'operatore postale acquisirà i dati biometrici e invierà la documentazione alla Polizia.

Ritiro del passaporto: Il passaporto verrà spedito a domicilio o potrà essere ritirato in Questura.

Vantaggi per i cittadini:

Maggiore comodità e capillarità del servizio.

Riduzione dei tempi di attesa.

Semplificazione della procedura.

Un servizio in continua espansione:

L'obiettivo è estendere progressivamente il servizio a tutto il territorio nazionale, rendendo il rilascio del passaporto un'operazione sempre più agevole per tutti i cittadini.

Consigli utili: