Stellantis, Ciarambino: la Regione stia vicino ai lavoratori concretamente "È necessario subito un piano industriale chiaro e sostenibile"

«La priorità è preservare l’occupazione e la dignità dei lavoratori Stellantis di Pomigliano, che con sacrificio sostengono l’economia del territorio e che non possono continuare a vivere nell'incertezza circa il futuro dello stabilimento Vico. È necessario subito un piano industriale chiaro e sostenibile, come serve anticipare l’avvio dei nuovi modelli senza attendere il 2029 - dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Siamo tutti consapevoli che un disimpegno di Stellantis nella nostra terra provocherebbe conseguenze disastrose.

Per questo condivido pienamente le richieste dei sindacati all’assessore Marchiello perché la Regione intervenga, facendo pressing sull’azienda a difesa dei nostri stabilimenti, e al contempo metta in campo provvedimenti di aiuto al salario e formazione per i lavoratori. Abbiamo già pagato un prezzo troppo alto in termini di posti di lavoro persi, 1000 negli ultimi anni, e di massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali che hanno pesantemente eroso gli stipendi. Senza contare le conseguenze negative sull’indotto. Ora è il momento di agire, alla Regione il compito di sollecitare Governo nazionale e azienda, e di mettere in campo tutti gli strumenti possibili a difesa di un settore, quale l’automotive, strategico da sempre per Pomigliano e per l’intera Campania. Lunedì porterò questa questione urgente all’attenzione del Consiglio regionale» ha concluso Ciarambino.