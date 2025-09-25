Rc Auto: a Napoli si pagano quasi 300 euro in più rispetto ad altre città Restano fortissime le differenze tra Nord e Sud

Non cambia il divario territoriale dei prezzi fra Nord e Sud dell'Rc Auto. Come spiega l'Ivass nell'indagine sul secondo trimestre, a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile su base annua e in forte riduzione (-44,9%) rispetto al secondo trimestre del 2014. A livello territoriale, la metà delle province italiane registra premi superiori ai 389 euro. Nelle province più costose (il 25% delle provincie più care) si superano i 418 euro. Le variazioni annue del premio medio nelle singole province si collocano tra il +1,4% e il +5,6%, con gli aumenti più consistenti ad Aosta (+5,6%), Roma (+5,6%) e Viterbo (+5,5%). Oltre un terzo delle province presenta un incremento del premio medio superiore al dato nazionale.