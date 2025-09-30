Napoli vola: rating Fitch sale a BBB+, Manfredi esulta Il sindaco Manfredi: "Conferma del nostro operato"

NAPOLI – Un nuovo, significativo balzo in avanti per la solidità finanziaria del Comune di Napoli. L’agenzia internazionale di rating Fitch ha infatti nuovamente innalzato il giudizio sulla città, portandolo da BBB a BBB+. La mossa, arrivata a stretto giro di posta, è la diretta conseguenza del recente upgrade sul rating sovrano dell’Italia, dimostrando come la salute di Napoli sia sempre più legata a quella del Paese.

L'upgrade non è un traguardo isolato, ma l'ultimo passo di un percorso di risalita. Già nelle scorse settimane Fitch aveva migliorato la valutazione, lasciando intravedere la possibilità di un'ulteriore crescita proprio in caso di un rialzo dell'Italia. La promessa si è ora concretizzata, sancendo una fiducia crescente nei confronti della gestione economico-finanziaria dell’ente.

Il sindaco Gaetano Manfredi non nasconde la soddisfazione. "La reputazione della Città di Napoli cresce sempre di più", commenta. "Questa è la conferma del nostro operato: stiamo dimostrando di saper affrontare le sfide. Questo importante riconoscimento ci stimola ancor di più per migliorare i servizi ai cittadini".

All'entusiasmo del primo cittadino si unisce quello dell’Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che vede nel risultato un sigillo sulla direzione intrapresa: "Con questo ulteriore miglioramento, Fitch consolida la nostra credibilità e conferma che siamo sulla strada giusta".

Il rating BBB+ posiziona Napoli su un livello di maggiore affidabilità per gli investitori internazionali, abbattendo il costo del debito e aprendo a nuove opportunità di finanziamento per opere e servizi.

Con questo nuovo, prestigioso sigillo, Napoli consolida la sua immagine di città in ripresa, pronta a sfruttare la rinnovata fiducia dei mercati per accelerare lo sviluppo e la qualità della vita dei suoi abitanti.