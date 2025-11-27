Porti: Grimaldi confermato segretario generale Adsp Mar Tirreno Centrale La decisione all'unanimità

Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha confermato all’unanimità Giuseppe Grimaldi nel ruolo di segretario generale. La decisione, arrivata nella seduta di lunedì 24 novembre su proposta del presidente Eliseo Cuccaro, rinnova il mandato avviato nel maggio 2021. "In questi anni - ricorda una nota del Comitato di gestione - Grimaldi ha guidato il coordinamento strategico dell’Ente e supervisionato i processi organizzativi, contribuendo a un percorso di consolidamento della governance e di crescita operativa dei porti del sistema tirrenico. La conferma punta a garantire continuità amministrativa e stabilità gestionale, considerati asset fondamentali per la competitività dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia". Grimaldi ringrazia "per la fiducia rinnovata. È un grande onore e al tempo stesso una responsabilità che intendo portare avanti con determinazione. Continuerò a lavorare con la Segreteria tecnico-operativa per sostenere lo sviluppo, l’innovazione e la competitività dei nostri scali, mettendo al centro sicurezza, sostenibilità e crescita del sistema portuale"