Vertice in Prefettura, Harmont & Blaine ritira i licenziamenti I sindacati: "Soddisfatti ma consapevoli del sacrificio richiesto ai lavoratori"

"Dopo un duro confronto con l’azienda, grazie alla mobilitazione dei lavoratori e grazie al contributo fattivo della Prefertura di Napoli, oggi l’azienda Harmont&Blaine ha annunciato il ritiro della procedura di licenziamento e ha accolto la richiesta sindacale di accedere agli ammortizzatori sociali per gestire la crisi aziendale. Pur nella soddisfazione per il risultato ottenuto, dopo ore di sciopero e presidio delle lavoratrici e dei lavoratori di Harmont & Blaine, siamo consapevoli del sacrificio che comunque sarà richiesto ai lavoratori e della difficoltà di un percorso ancora tutto da costruire . Ma un primo passo per difendere l’occupazione, in un territorio profondamente segnato dalle crisi e dalla de industrializzazione, è stato compiuto e resteremo affianco dei lavoratori in difesa della loro dignità e dell’occupazione. Ancora una volta abbiano dimostrato che la mobilitazione e la responsabilità dei lavoratori sono la chiave per affrontare le crisi e dare dignità al territorio." È quanto affermano Cgil e Cisl al termine dell'incontro in Prefettura. Presenti

Raffaele Paudice Cgil Napoli e Campania, Andrea Pastore e Vincenzo Acanfora per la Filctem Cgil e i segretari Melicia Comberiati, Cisl Napoli e Anna Pareni della Femca Cisl