Leone Melillo: "Esiste un forte legame tra Italia, Albania ed Argentina" Sono legate da intensi flussi migratori, che hanno creato legami culturali, sociali e commerciali

Italia, Argentina e Albania sono legate da intensi flussi migratori, che hanno creato forti legami culturali, sociali e commerciali.

L'Italia è il principale partner commerciale dell'Albania, mentre in Argentina esistono una comunità di origine italiana ed albanese".

Lo afferma Leone Melillo, presidente dell’associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”.

"Anche in questo caso, quindi, la riflessione sull’attività culturale, sociale e commerciale, che lega queste comunità e, quindi, queste nazioni, deve seguire le tracce degli interessi etici, giuridici, sociali, religiosi, istituzionali, economici, che le caratterizzano.

Fondamentale, in tal senso, anche una collaborazione universitaria su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti, da realizzarsi tramite la mobilità di studenti e professori".