Unione Industriali Napoli: Vittorio Genna nuovo presidente Nominata la nuova squadra

Vittorio Genna è il nuovo presidente dell’Unione Industriali Napoli. L’assemblea dell’associazione imprenditoriale, riunita oggi a Palazzo Partanna, lo ha eletto con il 97% dei voti.

Co-fondatore e ceo di Ala Corporation, Genna ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente dell’Unione Industriali Napoli con deleghe a Infrastrutture, Logistica, Trasporti, Economia del Mare, Competitività del Territorio, Attuazione della Zes Unica e Aree di Sviluppo Industriale. Laureato in Ingegneria Civile con specializzazione in Trasporti presso l’Università Federico II, nel 2018 è stato insignito del titolo di commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il nuovo presidente manterrà per sé le deleghe a Credito, Zes, Economia del Mare, Politiche energetiche e Ambiente. Definita anche la squadra dei vicepresidenti che lo affiancherà nel mandato.

Alessandro Di Ruocco, di RDR Spa Società Benefit, avrà le deleghe a Education, Capitale Umano, Ricerca e Sviluppo; Marilù Faraone Mennella, di Sekhmet Investimenti Srl, si occuperà di Economia e Competitività; Gabriele Fasano, di S.T.A.M.P.A. Spa, seguirà i Rapporti interni; Luigi Giamundo, di Hismos Srl, avrà le deleghe a Reti di Impresa e Territorio; Antonio Liotti, di Leonardo Spa, curerà le Relazioni Industriali; Gaetano Torrente, di La Torrente Srl, seguirà Tutela e valorizzazione delle tradizioni produttive e dei marchi territoriali, oltre ai rapporti con le associazioni di categoria.

Alla squadra si aggiungono i due vicepresidenti di diritto, confermati con le stesse deleghe del precedente biennio: Antonio Amato, presidente del Gruppo Giovani, con deleghe a Start Up, Passaggio generazionale, Politiche per i giovani, Decoro, Made in Naples e Iniziative sociali, e Guido Bourelly, presidente del Gruppo Piccola Industria, che seguirà Coesione e marketing, Legalità e Relazioni funzionali con la Pubblica amministrazione.

Lunedì 11 maggio, alle ore 11, nella sede dell’Unione Industriali in Piazza dei Martiri a Napoli, il neo presidente Vittorio Genna illustrerà nel corso di una conferenza stampa i punti principali del suo programma.