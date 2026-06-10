Ferrovia Napoli - Cancello: al via i lavori Investimento da oltre un miliardo di euro. Cantieri fino al 1 luglio

Importanti novità per le infrastrutture e i trasporti nel Mezzogiorno. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha dato il via a una serie di imponenti interventi di potenziamento infrastrutturale che si protrarranno fino al prossimo 30 giugno.

I lavori sono propedeutici all'attivazione del doppio binario sulla nuova tratta Napoli - Cancello, un'opera strategica che si estenderà per oltre 15 chilometri e che cambierà radicalmente i flussi di mobilità regionali e nazionali.

L'infrastruttura consentirà infatti l'interscambio chiave nella nuova stazione Alta Velocità di Napoli Afragola tra il traffico AV/AC della Roma-Napoli e il traffico locale della linea Cassino-Napoli.

I numeri del cantiere e l'impatto sulla Bari-Napoli

Il cantiere si preannuncia massiccio sia in termini di risorse umane che economiche. Le attività vedono impegnate mediamente 400 persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di Rete Ferroviaria Italiana, FS Engineering e delle ditte appaltatrici, per un investimento complessivo che si aggira intorno a 1,1 miliardi di euro.

Con l'attivazione di questa nuova sezione, saliranno a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC già operativi sull'intera direttrice Bari-Napoli. Un passo avanti decisivo che, come spiega Ferrovie dello Stato, consentirà:

"L'incremento della capacità della linea, la riduzione dei tempi di percorrenza, il miglioramento della regolarità della circolazione e una maggiore accessibilità dei territori serviti dalla nuova infrastruttura".

Come cambia la circolazione fino al 30 giugno: i collegamenti garantiti

Nonostante l'impatto dei cantieri, FS ha predisposto un piano straordinario per evitare l'isolamento delle tratte interessate. Durante lo svolgimento dei lavori, i collegamenti Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Roma-Lecce non saranno interrotti.

La continuità del servizio per i passeggeri sarà garantita da una formula mista che prevede una combinazione strategica di:

Treni Frecce

Intercity e Intercity Notte

Servizi di bus sostitutivi

Dal 1° luglio la svolta: arriva il Frecciarossa diretto Salento-Bari-Napoli

La vera rivoluzione scatterà all'inizio del prossimo mese. A partire dal 1° luglio, l'offerta ferroviaria riprenderà a pieno regime e coinciderà con il debutto del primo storico Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli Centrale.

Per la prima volta, Puglia e Campania saranno collegate unendo il Salento a Napoli senza la necessità di effettuare cambi intermedi. Grazie all'attivazione della tratta Napoli-Cancello, i tempi di percorrenza saranno i seguenti:

Bari - Napoli Centrale Circa 3 ore e mezza

Lecce - Napoli Centrale Circa 5 ore