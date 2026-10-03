America’s Cup: indotto boom, Napoli supera Barcellona di sette volte impatto da 1,7 miliardi . Il bilancio dei 4 giorni sul lungomare

Un vero e proprio tsunami di presenze che va oltre il dato sportivo e assume i contorni di una svolta economica per il Mezzogiorno. I dati ufficiali elaborati da Sport e Salute sulla regata preliminare dell’America’s Cup a Napoli tracciano il bilancio di un evento che ha polverizzato i precedenti record della competizione, posizionando il Golfo di Napoli al centro delle rotte finanziarie e turistiche internazionali.

Nel corso dei quattro giorni dell'evento, la capitale partenopea ha registrato 278.893 presenze complessive tra terra e mare. Il dato segna un netto cambio di passo nel confronto diretto con la precedente tappa di Barcellona: il Race Village napoletano ha accolto 252.520 visitatori, contro i 33mila della città catalana. Un volume di afflusso pari a 7,5 volte superiore, con punte giornaliere che nell'ultimo giorno di gare hanno toccato quota 120.000 presenze (superando i 104.000 spettatori della finale catalana del 2024).

La radiografia dei flussi e l'impatto sul Golfo

L'analisi economica evidenzia una pressione ricettiva e nautica senza precedenti sul litorale flegreo e sulle acque del Golfo:

Spettatori da mare: 26.373 presenze su un totale di 2.490 imbarcazioni (media di 623 scafi al giorno, rispetto ai 131 di Barcellona).

Nautica da diporto ad alto valore: Presenza media di 22 superyacht al giorno.

Flussi turistici complessivi: Il mese di settembre 2026 si è chiuso a quota 2,2 milioni di presenze in città (contro 1,8 milioni del settembre 2025), segnando un +10% rispetto alle stime della vigilia.

Spesa diretta nell'area evento: Calcolata in 3,8 milioni di euro, con una media pro-capite di 15 euro.

Copertura mediatica: 225 giornalisti accreditati da 14 Paesi e oltre 20 milioni di visualizzazioni sui canali digitali.

Per garantire l'ordine pubblico, la sicurezza in mare e la gestione dei circa 70.000 metri quadrati di Race Village allestiti, la macchina organizzativa ha impiegato 700 addetti alla produzione e un presidio territoriale composto da 1.025 tra steward, forze della sicurezza e volontari.

Verso il 2027: le proiezioni economiche e il dossier Bagnoli

Se la preregata è costata circa 10 milioni di euro con la permanenza delle squadre limitata a due settimane tra le basi temporanee di Nisida, l'appuntamento principale del 2027 fortemente sostenuto dall'esecutivo nazionale è destinato ad amplificare l'impatto sul tessuto urbano e industriale della Campania. Secondo le stime di Sport e Salute, l'impatto economico complessivo per l'edizione 2027 si attesterà tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro tra ricadute dirette, indirette e indotto generale. Un dato sostenuto dai parametri dimensionali del nuovo impianto organizzativo:

Basi operative: Trasferimento a Bagnoli su un'area dedicata di 37.000 metri quadrati.

Spazi pubblici: 100.000 metri quadrati destinati al Race e Fan Village.

Durata della manifestazione: 62 giorni totali di evento con 40 giornate di regate effettive e la permanenza dei team estesa a un intero anno.

Stima visitatori: Tra i 3 e i 3,5 milioni di presenze complessive.

Il termine di paragone resta la 37ª America's Cup di Barcellona del 2024, che chiuse i 59 giorni di gara con 1,034 miliardi di euro di impatto e 1,8 milioni di visitatori. Le cifre registrate nel Golfo indicano che la fase preliminare non si è configurata soltanto come un test sportivo, ma come l'apertura di un dossier economico e infrastrutturale di scala globale per la città di Napoli.