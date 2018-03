Rissa sfiorata all'assemblea Pd, interviene la polizia A Ercolano va in scena lo scontro tra Oddati e Costa. Gli agenti erano già presenti in sala

Bagarre all'assemblea pubblica del Pd metropolitano di Napoli ad Ercolano. Non c'è davvero pace per i dem in Campania. Un botta risposta su una richiesta di dimissioni avanzata da Oddati nei confronti dell'attuale segretario Massimo Costa ha infatti scatenato litigi ed urla in sala tanto che è dovuta intervenire la Polizia di Stato, già presente all'evento, per sedare gli animi. L’assemblea ha rischiato di trasformarsi in un ring. Con momenti di forte tensione e rissa sfiorata tra i delegati presenti. Uno spettacolo vergognoso e imbarazzante. Ad accendere la miccia sarebbe stato l'intervento di Nicola Oddati, lo sconfitto all'ultimo congresso provinciale partenopeo, che ha poi presentato ricorso al Tribunale contestando e non riconoscendo l’elezione di Massimo Costa. Oddati è salito sul palco, ha chiesto la parola. Un intervento deciso, di forte critica. E alla fine del suo discorso ha chiesto direttamente a Costa di dimettersi da segretario in cambio del ritiro del suo ricorso. A quel punto il presidente dell’assemblea, Tommaso Ederoclite, gli ha tolto la parola: «Ma cos’è questa? Una minaccia», ha detto Ederoclite, il quale comunque aveva fatto presente a Oddati che il suo tempo a disposizione era scaduto e che quindi avrebbe dovuto terminare l'intervento perché aveva sforato. Da qui la contro risposta di Oddati sui metodi sbagliati del partito e la ressa in sala tra urla e proteste. Gli agenti, che erano già presenti a tutela dell'ordine pubblico, sono entrati in sala per calmare e dividere i militanti. Si sono vissuti attimi di forte tensione con una vera e propria bagarre tra i presenti. Alla fine la polizia ha riportato la situazione alla normalità. Ma fa discutere il fatto che in un'assemblea dei democratici napoletani fossero presenti gli agenti. Non era mai accaduto in passato.

pi.mel.