La passione politica non ha età. Novantenne candidata a 90 anni A Qualiano

“La passione politica non ha età quando gli ideali per cui si combatte sono solidi. Lo prova la lista dei Verdi di Qualiano nella quale sono candidati nella nostra lista anche la novantenne Candida Sabatino in abbinata al giovane ventenne Tommaso Grimaldi. Uno straordinario esempio di passione civica che vogliamo trasmettere a tutti i cittadini che andranno al voto per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. La signora Sabatino si è anche iscritta al Sole che Ride e ha deciso di scendere in campo per rinnovare la vecchia politica. Le liste dei Verdi in Campania sono aperte alla cittadinanza e stiamo avendo tantissime richieste di partecipazione non solo a Qualiano ma anche ad Avellino, a Cercola, Castellammare e in molti altri comuni della Campania che rinnoveranno le loro amministrazioni. I Verdi sono pronti a raccogliere questo entusiasmo nella convinzione che solo con candidature di valore e di contenuti si potrà dare la svolta necessaria che si aspettano in tanti comuni”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato alla presentazione dei candidati dei Verdi di Qualiano con il capigruppo del Sole che Ride Giovanna Giglio, i consiglieri comunali Verdi di Giugliano Giuseppe d'Alterio e Aniello Cecere e il portavoce locale Giovanni Sabatino.